У Києві через обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію затримується рух трамваїв та авто вздовж лінії.

Про це Київська міська державна адміністрація повідомляє у Телеграмі.

“Затримується рух трамваїв №№ 1, 3 через обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію. Рух авто вздовж трамвайної лінії також тимчасово перекрито”, – йдеться у повідомленні.

Наразі автомобільний рух перекритий на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під шляхопроводом).

Жертв і постраждалих немає. На місці працюють необхідні міські служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху.

КП “Київпастранс” планує організувати рух автобусів за маршрутом трамвая № 3. Про це буде повідомлено в Телеграм-каналі Зміни руху|Київпастранс.

Початок ремонту шляхопроводу був запланований на 2024 рік.