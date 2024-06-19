Про це Київська міська державна адміністрація повідомляє у Телеграмі.
“Затримується рух трамваїв №№ 1, 3 через обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію. Рух авто вздовж трамвайної лінії також тимчасово перекрито”, – йдеться у повідомленні.
Наразі автомобільний рух перекритий на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під шляхопроводом).
Жертв і постраждалих немає. На місці працюють необхідні міські служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху.
КП “Київпастранс” планує організувати рух автобусів за маршрутом трамвая № 3. Про це буде повідомлено в Телеграм-каналі Зміни руху|Київпастранс.
Початок ремонту шляхопроводу був запланований на 2024 рік.
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