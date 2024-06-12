ГО “КиївПрайд”, усвідомлюючи організаційну відповідальність, вирішила вжити наступних заходів щодо майбутнього червневого “Маршу рівності”:
- Обмежила кількість учасниць та учасників маршу в 20 разів, порівняно з попередніми маршами.
- Організувала проведення маршу у закритому форматі – лише зареєстровані люди, які пройдуть перевірку, знатимуть місце та маршрут проведення заходу.
- Провела багатосторонні перемовини із правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування.
- Запланувала маршрут маршу поблизу укриття. Узгодила маршрут із усіма задіяними сторонами.
- Продумала план Б на випадок повітряної тривоги у місті.
- Залучила до маршу журналістів, журналісток, дипломатів та дипломаток – для підвищення видимості події, що, у свою чергу, позитивно впливатиме на безпеку заходу.
За словами організаторів, відмова від проведення маршу була б рівнозначною визнанню перемоги російської пропаганди. Тому, попри виклики, КиївПрайд вирішив продовжити традицію маршу, підкреслюючи важливість боротьби за права ЛГБТК+ людей в Україні та на міжнародному рівні.
Також зазначено, що цьогорічний марш отримав підтримку від ГО «Українські ЛГБТ+ військові за рівні права».
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