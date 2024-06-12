"КиївПрайд" планує провести "Марш рівності" у Києві вже не у метрополітені. Організація обмежила кількість учасників маршу, запровадивши закритий формат проведення.

ГО “КиївПрайд”, усвідомлюючи організаційну відповідальність, вирішила вжити наступних заходів щодо майбутнього червневого “Маршу рівності”:

Обмежила кількість учасниць та учасників маршу в 20 разів, порівняно з попередніми маршами.

Організувала проведення маршу у закритому форматі – лише зареєстровані люди, які пройдуть перевірку, знатимуть місце та маршрут проведення заходу.

Провела багатосторонні перемовини із правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування.

Запланувала маршрут маршу поблизу укриття. Узгодила маршрут із усіма задіяними сторонами.

Продумала план Б на випадок повітряної тривоги у місті.

Залучила до маршу журналістів, журналісток, дипломатів та дипломаток – для підвищення видимості події, що, у свою чергу, позитивно впливатиме на безпеку заходу.

За словами організаторів, відмова від проведення маршу була б рівнозначною визнанню перемоги російської пропаганди. Тому, попри виклики, КиївПрайд вирішив продовжити традицію маршу, підкреслюючи важливість боротьби за права ЛГБТК+ людей в Україні та на міжнародному рівні.

Також зазначено, що цьогорічний марш отримав підтримку від ГО «Українські ЛГБТ+ військові за рівні права».