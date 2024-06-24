Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє CNN Prima NEWS.

Очільниця оборонного відомства акцентувала, що, як і було обіцяно, перше постачання надійде до кінця червня.

Чернохова запевнила, що перед відправленням в Україну боєприпаси оглядатимуть чеські фахівці і за необхідності їх відремонтують.

Так вона відповіла на заяви колишнього міністра оборони Чехії Любомира Метра, який стверджував, що частина боєприпасів може бути неякісною.

Також, за словами міністерки, боєприпаси будуть модифіковані компаніями ще до того, як Україна отримає їх. Вона зазначила, що зараз спостерігається дефіцит боєприпасів у всьому світі, тому Чехії доводиться працювати із тим, що є.

“Якщо ми хочемо допомогти Україні, ми маємо бути вдячними за те, що є. На щастя, у нас є компанії та ресурси. Донори – Чехія за це не платить – подбають про те, щоб боєприпаси були приведені у придатний для використання стан”, – додала Чернохова.