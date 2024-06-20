У Міноборони Британії проаналізували останні успіхи ударів українських сил по військових цілях в Криму і аеродромах на території РФ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну 20 червня.

Протягом червня 2024 року російські ВПС підтримували тиск на лінію фронту в Україні за допомогою тактичної авіації, тоді як безпілотники-камікадзе продовжували завдавати ударів по глибинних об’єктах інфраструктури та військових цілях, пов’язаних з обороною.

Однак, в період з 12 по 18 червня російська авіація дальньої дії переключила увагу своїх ударів крилатими ракетами на українські військово-повітряні бази, що майже напевно було викликано розчаруванням успіхами українських авіаударів, а також, ймовірно, підкреслює занепокоєння Росії щодо майбутнього використання літаків F-16.

Серія скоординованих українських атак на цілі в Криму призвела до знищення критично важливих елементів російських зенітно-ракетних комплексів класу “земля-повітря” С-300 і С-400.

Хоча цілком ймовірно, що Росія може швидко замінити системи, подальше виснаження, ймовірно, змусить Росію залучати обладнання з інших регіонів, як вона це робила раніше, якщо вона хоче зберегти щільність покриття своєї системи ППО.