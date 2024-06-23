Про це сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в коментарі 24 Каналу.
За словами Верещук, є ще шлях через Білорусь, а саме через про пункт пропуску Мокрани–Доманове. Крім того, українці можуть виїхати через Грузію й тимчасово окупований півострів Крим. Однак, на цих територіях Україна не може допомогти, оскільки міжнародні організації майже не працюють там. Водночас українці можуть звернутися за допомогою до невеликих волонтерських груп, оскільки Україна співпрацює з ними та частково фінансує їх роботу.
“Ми розуміємо, наскільки це важливий процес. Але люди роблять усе, щоб самотужки вибратися. Коли ж вже перетинають кордон з Україною, тут їх чекаємо ми. Їх чекає Сумська ОВА, хаб, тепла їжа, медикаменти, відповідні документи. Перша виплата на пероні у Києві чи у Львові, чи в Полтаві, чи в Харкові”,– повідомила Верещук.
Вона нагадала, що Україна надає грошову підтримку людям, які виїхали з тимчасово окупованих територій та безоплатний квиток в ту частину України, яку вони для себе обрали.
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