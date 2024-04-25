Російська армія привезла в Москву десятки зразків західної техніки, які вдалося захопити або частково знищити в Україні. Їх планують показати публіці 9 травня під час святкування Дня Перемоги.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Зазначається, що виставка триватиме один місяць. На ній буде представлено понад 30 зразків військової техніки виробництва низки країн.

Водночас на виставці представлять зразки стрілецького озброєння іноземних армій, бойові документи, карти й ідеологічну літературу.

Росіяни говорять, що у дні, що залишилися до параду, буде проведено ретельну технічну підготовку техніки та її фарбування. Водночас на неї нанесуть символіку Дня перемоги.

Глава російського оборонного відомства Сергій Шойгу заявив, що в параді на Червоній площі братимуть участь понад дев’ять тисяч осіб і 75 одиниць військової техніки. Він додав, що цього року військові паради відбудуться у 28 містах Росії.

“У них братимуть участь понад п’ятдесят тисяч осіб і близько тисячі зразків озброєння та військової техніки”, — сказав Шойгу.