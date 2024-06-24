Українські військові не зможуть продовжувати навчання в Данії на винищувачах F-16 після 2024 року.

Про це заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, пише DR.

За словами Поульсена, Данія не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року з огляду на те, що переходить на винищувачі F-35 – для них будуть використовувати авіабазу Скрюдструп, де нині навчаються українці.

Міністр оголосив, що до кінця навчальної програми в Данії підготовку на F-16 усього пройдуть близько 20 українських пілотів.