Ілюстративне фото F-16

Про це заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, пише DR.

За словами Поульсена, Данія не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року з огляду на те, що переходить на винищувачі F-35 – для них будуть використовувати авіабазу Скрюдструп, де нині навчаються українці.

Міністр оголосив, що до кінця навчальної програми в Данії підготовку на F-16 усього пройдуть близько 20 українських пілотів.

  • The Guardian: F-16 допоможуть захистити Харків і змусять росіян змінити тактику обстрілів
  • Винищувачі F-16 від США будуть розміщені на території України
  • F-16 надійдуть з Данії в Україну, – Зеленський