Про це повідомляє Телеграм-канал Baza.

За попередньою інформацією, пожежа розпочалася на 5-му і 6-му поверхах, у кабінетах корпусу планування та проєктування.

На восьмому поверсі будівлі заблоковано дев’ятьох людей, які висовуються у вікна і просять про допомогу. Локалізувати пожежу поки не вдається – вогонь поширюється по перекриттях. Уже є постраждалі. Пожежники готують автодрабину для евакуації заблокованих людей.

Відомо, що пожежа на “Платані” розгорілась до площі у 3500 кв.м.

НДІ “Платан” займається, зокрема, розробкою електронно-променевих приладів та напівпровідникових лазерів, а також рідкокристалічних екранів, які можуть використовуватись у ВПК.