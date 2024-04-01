За даними народного депутата, кошти буде виділено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України.

“У звʼязку з постійними атаками Росії по нашій енергетиці гроші будуть направлені на будівництво, ремонт та захист об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Очікується, що до кінця травня всі необхідні заходи будуть зроблені”, – написав він.