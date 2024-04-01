Про це у своєму Telegram-каналі повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Олексій Гончаренко.
За даними народного депутата, кошти буде виділено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України.
“У звʼязку з постійними атаками Росії по нашій енергетиці гроші будуть направлені на будівництво, ремонт та захист об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Очікується, що до кінця травня всі необхідні заходи будуть зроблені”, – написав він.
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