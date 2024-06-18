Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
“Електронний військово-обліковий документ вже доступний в “Резерв+”, — заявила Черногоренко.
Крім того, у застосунку для військовозобов’язаних українців також доступний QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією. Розробники зазначили, що відтепер із собою можна не носити паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво.
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