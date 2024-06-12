На берег річки Тиси винесло ще одного потопельника. Це вже 35-те тіло чоловіка, що знайшли в річці від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Тіло чоловіка знайшли сьогодні, 12 червня, під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону. Загиблого винесло течією до українського берега. Його особу зараз встановлюють.

“Це вже 35-й такий випадок від початку повномасштабного вторгнення. Вкотре закликаємо, не ризикуйте своїм життям і здоровʼям!” — наголосили в ДПСУ.

У ДПСУ зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону це вже 35-й потопельник, якого виявили у Тисі на кордоні з суміжними країнами.