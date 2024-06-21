Причини пожежі, яка сталася в Ростові, росіяни вирішили не уточнювати. Ймовірно, в районі пожежі також розміщені склади однієї з військових частин.

“Пожежа сталася у Ростові-на-Дону за адресою, де, згідно з відкритими джерелами, знаходиться Північно-Кавказька база зберігання ресурсів постачання МВС”, – пишуть російські ЗМІ з посиланням на надзвичайників.

Влада також вже традиційно запевнила, що загрози подальшого розповсюдження вогню нібито немає.

Водночас самі росіяни в соцмережах скаржаться, що вітер сприяє поширенню вогню. Також з’являлася інформація, що вогнем було охоплено близько 700 квадратних метрів.

На місці займання вже працюють рятувальні бригади та поліцейські. Про загиблих та постраждалих не повідомляється.