Кілька днів тому в деокупованому селі Греківка Луганської області зникла літня жінка, яка була єдиною мешканкою, що залишалася в цьому селі.

Про це в ефірі “Еспресо” повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

“Тиждень тому пропала зі зв’язку жінка, коли наші працівники і поліцейські відвідували людей по хатах, коли розвозили гуманітарну допомогу.

У неї поряд там ліс розташований. Тривають пошукові дії. Ніхто не знає, де вона поділась”, — розповів начальник ОВА.

Він також зазначив, що зберігають зв’язок з родичами зниклої жінки, але ніхто не знає, куди вона могла зникнути.

Станом на 25 квітня на деокупованій території Луганської області залишилось лише 61 особа. Їм намагаються забезпечити все необхідне, додав керівник обласної адміністрації.