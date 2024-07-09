Про Укренерго повідомило у Фейсбуці.
У компанії додали, що з 01:00 до 06:00 та з 10:00 до 13:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень, в інші години – три черги.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Також відомо, що Укренерго скасувало проведення замірів фактичного споживання електроенергії по областях у липні.
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