Про Укренерго повідомило у Фейсбуці.

У компанії додали, що з 01:00 до 06:00 та з 10:00 до 13:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень, в інші години – три черги.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Також відомо, що Укренерго скасувало проведення замірів фактичного споживання електроенергії по областях у липні.