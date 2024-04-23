Уряд Швейцарії оголосив про замороження російських активів на суму 5,8 мільярда швейцарських франків на кінець 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Ця сума становить зменшення порівняно з минулим роком, коли було заморожено активів на 7,5 мільярда франків.

“Це на 1,7 мільярда швейцарських франків менше, ніж цифра, повідомлена за грудень 2022 року. Зниження пов’язане з втратами від оцінки цінних паперів. Крім того, наразі заблоковано 17 об’єктів нерухомості в 7 кантонах”, — йдеться у повідомленні.

В уряді пояснили, що вартість цінних паперів знизилася внаслідок міжнародних санкцій. Втрату частково компенсували прибутки від переоцінки в обсязі 280 мільйонів франків (понад 307 мільйонів доларів).

Додатково було заморожено активи на 580 мільйонів швейцарських франків після розслідування та роз’яснень від банків.

“Уряд також заблокував ще два об’єкти нерухомості в Швейцарії. Крім 17 заморожених об’єктів нерухомості, були заблоковані інші активи, такі як спортивні та елітні транспортні засоби, твори мистецтва, меблі та музичні інструменти, якими користуються підсанкційні фізичні та юридичні особи у Швейцарії”, — зазначили в уряді.

Водночас активи на 140 мільйонів швейцарських франків були виведені з-під арешту через недотримання законодавства при їх блокуванні, а уряд зазначив, що ця сума заморожених активів окрема від коштів Центробанку Росії, що зберігаються в Швейцарії – біля 7,24 мільярда франків.

У повідомленні йдеться, що вартість заморожених активів не є прямим показником застосування санкцій, але є моментальним знімком у часі.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Швейцарія заморозила 7,5 мільярда франків фінансових активів, належних російським громадянам та компаніям.