"Українська оборонна промисловість" відкрила своє перше закордонне представництво. Офіс розташований у столиці США Вашингтоні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В “Укроборонпромі” зазначається, представництво працюватиме за трьома ключовими напрямками:

Перший – взаємодія з бізнесом та експертними організаціями. Другий – співпраця з державними органами, та оборонними організаціями. Третій – підтримка проєктів підприємств Укроборонпрому в США та країнах – партнерах.

За словами міністра із питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, наразі українські компанії вже мають ряд принципових домовленостей з американськими колегами.

“Наявність представництва “Укроборонпрому” в США дозволить прискорити їх реалізацію та посилити інтеграцію української оборонки до оборонно-промислової бази НАТО”, – прокоментував він.

Він зазначає, йдеться про пошук інвестиційних можливостей та потенційних військово-технічних партнерів у США. Також це пошук та оцінка новітніх технологій та інноваційних розробок, забезпечення взаємодії між українськими та іноземними командами для впровадження технологій та управління спільними підприємствами.

“Ми зацікавлені у поглибленні співпраці з американськими зброярами. Це можуть бути напрями боєприпасів, систем протиповітряної та протиракетної оборони, РЕБ тощо”, – сказав генеральний директор “Укроборонпрому” Герман Сметанін.

За словами голови наглядової ради Укроборонпрому Давіда Ломджарія, взаємодія з американськими виробниками озброєнь має вирішальне значення для створення потужного та сучасного українського ОПК.