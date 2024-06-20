Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зокрема, у зв’язку з поточним ремонтом рух обмежать у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.
Нагадаємо, 19 червня у Києві обвалилися фрагменти шляхопроводу на проспекті Повітряних сил. Через це рух транспорту на певний час перекривали на вулиці Борщагівській в обох напрямках.
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