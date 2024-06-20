 

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, у зв’язку з поточним ремонтом рух обмежать у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Нагадаємо, 19 червня у Києві обвалилися фрагменти шляхопроводу на проспекті Повітряних сил. Через це рух транспорту на певний час перекривали на вулиці Борщагівській в обох напрямках.

  • У Києві обвалилася частина Повітрофлотського мосту
  • В Києві є понад 500 будинків, де завжди горить світло попри відключення
  • Стрілянина у Києві: невідомий вистрелив у чоловіка в припаркованому авто