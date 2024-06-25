Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Представники муніципалітету столиці відвідали Львів та ознайомилися з об’єктами будівництва механіко-біологічного сміттєпереробного комплексу. Також делегація оглянула сміттєвий полігон поблизу села Грибовичі, де здійснюється рекультивація.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, ці проєкти у Львові фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку і вони є важливими в контексті міжнародної співпраці українських міст та впровадження європейських практик.

“Кількість сміття не зменшується, і його правильна та безпечна утилізація потребує ефективних рішень. Бачимо, що за сприяння ЄБРР роботи з будівництва полігону для Львова активно продовжують. Важливо, що в перспективі, за задумом інженерів, сміттєпереробний комплекс використовуватиме потенціал побутових відходів як джерело електричної енергії”, — зауважив Пантелеєв.

Представник КМДА розповів, що вдалося домовитись із львівськими колегами про співпрацю та обмін досвідом для кращого використання сміття як енергоджерела.