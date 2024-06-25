Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Представники муніципалітету столиці відвідали Львів та ознайомилися з об’єктами будівництва механіко-біологічного сміттєпереробного комплексу. Також делегація оглянула сміттєвий полігон поблизу села Грибовичі, де здійснюється рекультивація.
За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, ці проєкти у Львові фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку і вони є важливими в контексті міжнародної співпраці українських міст та впровадження європейських практик.
“Кількість сміття не зменшується, і його правильна та безпечна утилізація потребує ефективних рішень. Бачимо, що за сприяння ЄБРР роботи з будівництва полігону для Львова активно продовжують. Важливо, що в перспективі, за задумом інженерів, сміттєпереробний комплекс використовуватиме потенціал побутових відходів як джерело електричної енергії”, — зауважив Пантелеєв.
Представник КМДА розповів, що вдалося домовитись із львівськими колегами про співпрацю та обмін досвідом для кращого використання сміття як енергоджерела.
“Україна живе в умовах енергетичного дефіциту. Ворог системними ударами намагається знищити існуючу енергосистему, позбавити нас електроенергії та газу. Тому ми маємо використати всі шляхи й можливості, що дозволять продукувати енергію”, — пояснив посадовець.
За його словами, це є метою Концепції енергетичної стійкості Києва. Також вона передбачає побудову двох ТЕЦ на різних берегах столиці, які будуть працювати на комбінованому паливі та використовуватимуть висококалорійні фракції відходів.
“Для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми — дефіцит енергії та проблему накопичення сміття. Таку практику широко використовують у європейських містах, і прагнемо застосовувати ми”, — додав Пантелеєв.
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