Проєкти №11331-1 та №11331-2 внесла група народних депутатів на чолі із Дмитром Наталухою.

У законопроєкті №11331-1 пропонується, щоб бронюванню підлягали військовозобов’язані, які працюють на підприємствах, де середньомісячна зарплата становить не менше 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня (це 36 тисяч 336 гривень на сьогодні) і де немає боргів по сплаті зарплати та податків.

Друга модель, викладена у законопроєкті №11331-2, передбачає можливість бронювання найманих працівників та фізичних осіб-підприємців.

У першому випадку можна також бронювати працівників на підприємствах, де середня зарплата становить не менше ніж 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (тобто 36 тисяч 336 гривень) і де немає боргів.

Також можна забронювати ФОП, якщо підприємець зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань не пізніше ніж за шість місяців до набрання чинності цього закону, та за умови, що дохід становить не менше триразового розміру збору (20,4 тисячі) за бронювання військовозобов’язаних (61,1 тисячі).