Про це пишуть російські ЗМІ та місцеві пабліки.
Повідомляється, що повітряна атака із застосуванням БпЛА у Волгоградській області сталася близько четвертої години ранку, а вже після п’ятої – стало відомо про пожежі у місті Калач-на-Дону.
Очевидці повідомляють, що пожежі передувала серія вибухів. За даними росЗМІ, мінімум п’ять дронів атакували місто. Місцеві жителі начебто нарахували близько 10 вибухів.
Зазначається, що під удар дронів нібито потрапили цистерна з пальним та хлібозавод.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров написав, що російські ППО та РЕБ перехопили БПЛА, але через падіння обломків виникли загоряння на підстанції у місті Фролово і нафтобазі в Калач-на-Дону.
Пожежу на підстанції нібито було оперативно ліквідовано, але енергопостачання не відновлено.
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