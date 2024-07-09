Очевидці повідомляють, що пожежі передувала серія вибухів. За даними росЗМІ, мінімум п’ять дронів атакували місто. Місцеві жителі начебто нарахували близько 10 вибухів.

Зазначається, що під удар дронів нібито потрапили цистерна з пальним та хлібозавод.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров написав, що російські ППО та РЕБ перехопили БПЛА, але через падіння обломків виникли загоряння на підстанції у місті Фролово і нафтобазі в Калач-на-Дону.

Пожежу на підстанції нібито було оперативно ліквідовано, але енергопостачання не відновлено.