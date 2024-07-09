Про це пишуть російські ЗМІ та місцеві пабліки.

Повідомляється, що повітряна атака із застосуванням БпЛА у Волгоградській області сталася близько четвертої години ранку, а вже після п’ятої – стало відомо про пожежі у місті Калач-на-Дону.

Очевидці повідомляють, що пожежі передувала серія вибухів. За даними росЗМІ, мінімум п’ять дронів атакували місто. Місцеві жителі начебто нарахували близько 10 вибухів.

Зазначається, що під удар дронів нібито потрапили цистерна з пальним та хлібозавод.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров написав, що російські ППО та РЕБ перехопили БПЛА, але через падіння обломків виникли загоряння на підстанції у місті Фролово і нафтобазі в Калач-на-Дону.

Пожежу на підстанції нібито було оперативно ліквідовано, але енергопостачання не відновлено.

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