Про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Провів виїзну нараду щодо будівництва «підземних шкіл» – укриттів. Наша глобальна задача, аби 50 тисяч учнів Запорізької області мали можливість навчатись офлайн. Реалізуємо її спільно з міською владою», – йдеться у повідомленні.

Зважаючи на всі ризики прифронтової території, Рада оборони Запорізької області вирішила, що весь освітній процес має відбуватися в укриттях. Саме для цього і втілюємо масштабні проєкти. Розпочали будівництво на 5 локаціях.

«Сьогодні перевірив одну з них – будівництво укриття для спеціалізованої школи «Січовий колегіум». Роботи були розпочаті понад тиждень тому. Розраховуємо, що навчання проходитиме у 2 зміни і 1000 дітей зможуть відвідувати школу. Вартість будівництва – понад 112 млн грн. У планах – здати об’єкт у IV кварталі 2024 року. Це надскладно. Запоріжжя ще не виконувало такі масштабні проєкти у такі строки. Та ми докладемо максимум зусиль, щоб реалізувати проєкт у найкоротші терміни і з найвищою якістю», – зазначив Федоров.