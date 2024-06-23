Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
За його словами, QR-код має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Також у застосунку можна згенерувати електронну версію військово-облікового документа, яку також можна буде пред’явити прикордонникам на контрольно-пропускних пунктах при виїзді з України.
“Крім того, у “Резерв+” відтепер доступна функція виправлення даних онлайн”, — сказав Лазуткін.
Він пояснив, що йдеться про тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображається у реєстрі “Оберіг”.
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