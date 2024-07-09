Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у зв’язку зі здійсненою 8 липня комбінованою ракетною атакою України вирішив викликати російського посла.

«Убивці, які нападають на дітей у лікарні, – це сміття людства. Нехай перекаже це у Москву», – написав українською мовою в мережі Х очільник чеського зовнішньополітичного відомства.

Російські війська вранці 8 липня завдали по Україні ракетних ударів. Зокрема, по Києву, Дніпру, Кривому Рогу і Донеччині. Сили оборони України збили 30 із 38 російських ракет, повідомили у Повітряних силах.

Серед інших об’єктів, під російський ракетний удар потрапило одне з приміщень дитячої лікарні «Охматдит». Постраждав корпус, де були діти на діалізі, розповів міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.