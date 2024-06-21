Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію зі зникненням підписів деяких країн під комюніке Саміту миру, який відбувся на вихідних у Швейцарії.

Про це він говорив в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які на той момент остаточно ще не підтвердили своє приєднання.

“І тому коли вони (ці країни – Ред.) звернулися й сказали: “Зачекайте, ми ще розглядаємо цей документ”, бо він ще правився до останнього моменту на Саміті, їх зняли з цього списку”, – пояснив Кулеба.

Глава МЗС України також звернув увагу, що першими розганяти “хвилю” щодо відкликання підписів під комюніке почали російська пропаганда.

Водночас міністр не став говорити, які країни розглядають можливість підписання комюніке, зауваживши, що з його боку буде некоректно це озвучувати.

“Є декілька країн Африки, Латинської Америки, Карибського басейну, декілька країн з Океанії та Азії (можуть потенційно підписати рішення Саміту)”, – сказав Кулеба.