Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території Росії.

Про це він сказав під час поїздки на саміт НАТО у Вашингтоні, пише Bloomberg.

Стармер погодився з тим, що Україна має сама вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow, передані їй Британією.

За його словами, ракети повинні “вочевидь використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід очікувати”.

“Але саме Україна має вирішити, як їх використовувати в цих оборонних цілях”, — сказав він.

Коментуючи удар Росії по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві, Стармер сказав, що це був “абсолютно шокуючий, жахливий напад”, який став “дуже важливим, хоч і трагічним тлом для цього саміту”. Він зазначає, обов’язок кожного — описати це саме так.

“Моє послання президенту Путіну таке: цей саміт НАТО слід розглядати як чітку та єдину рішучість союзників щодо НАТО та інших країн підтримати Україну та протистояти російській агресії”, — наголосив прем’єр.