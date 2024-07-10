Про це він сказав під час поїздки на саміт НАТО у Вашингтоні, пише Bloomberg.
Стармер погодився з тим, що Україна має сама вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow, передані їй Британією.
За його словами, ракети повинні “вочевидь використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід очікувати”.
“Але саме Україна має вирішити, як їх використовувати в цих оборонних цілях”, — сказав він.
Коментуючи удар Росії по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві, Стармер сказав, що це був “абсолютно шокуючий, жахливий напад”, який став “дуже важливим, хоч і трагічним тлом для цього саміту”. Він зазначає, обов’язок кожного — описати це саме так.
“Моє послання президенту Путіну таке: цей саміт НАТО слід розглядати як чітку та єдину рішучість союзників щодо НАТО та інших країн підтримати Україну та протистояти російській агресії”, — наголосив прем’єр.
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