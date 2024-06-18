Про це пише видання The Times.
На думку очільниці спеціальної парламентської комісії з озброєнь і боєприпасів Олександри Устінової, затримка свідчить про те, що до кінця року в Україні, скоріше за все, буде всього 20 пілотів, які завершили повну підготовку для польотів на F-16.
“Поки що ми будемо мати менше підготовлених пілотів, ніж винищувачів”, — додала вона.
Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія взяли на себе зобов’язання передати Україні понад 60 винищувачів F-16. Передбачається, що перші винищувачі прибудуть наприкінці цього року.
Водночас Устінова зауважила, що поки що тільки вісім українських пілотів проходять підготовку в Тусоні, штат Арізона, а ще дванадцять — на авіабазі в Данії. Третю програму підготовки в Румунії ще не починали. За словами Устинової, Київ просив Вашингтон надати ще хоча б десять місць у навчальних програмах, однак це прохання відхилили.
У розмові з Києвом Вашингтон заявив, що інші країни випереджають українських пілотів у черзі на місця для тренувань і що він не буде порушувати свої зобов’язання перед ними.
Офіційний представник Міністерства оборони США також заявляв, що українські пілоти зазнають труднощів зі знанням англійської мови, а також із програмою польотів, заявляючи, що “прогрес навчання на літаках F-16 досить мізерний”.
Такі твердження Устінова вважає “сміховинними”.
“Це не аргументи, це відмовки, і вони продовжують вигадувати їх знову і знову”, — сказала вона.
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