В Україні заявили про "навмисне затягування" США навчання українських пілотів на винищувачах F-16, у зв'язку з чим до кінця року не встигнуть підготувати достатню їхню кількість.

Про це пише видання The Times.

На думку очільниці спеціальної парламентської комісії з озброєнь і боєприпасів Олександри Устінової, затримка свідчить про те, що до кінця року в Україні, скоріше за все, буде всього 20 пілотів, які завершили повну підготовку для польотів на F-16.

“Поки що ми будемо мати менше підготовлених пілотів, ніж винищувачів”, — додала вона.

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія взяли на себе зобов’язання передати Україні понад 60 винищувачів F-16. Передбачається, що перші винищувачі прибудуть наприкінці цього року.

Водночас Устінова зауважила, що поки що тільки вісім українських пілотів проходять підготовку в Тусоні, штат Арізона, а ще дванадцять — на авіабазі в Данії. Третю програму підготовки в Румунії ще не починали. За словами Устинової, Київ просив Вашингтон надати ще хоча б десять місць у навчальних програмах, однак це прохання відхилили.

У розмові з Києвом Вашингтон заявив, що інші країни випереджають українських пілотів у черзі на місця для тренувань і що він не буде порушувати свої зобов’язання перед ними.

Офіційний представник Міністерства оборони США також заявляв, що українські пілоти зазнають труднощів зі знанням англійської мови, а також із програмою польотів, заявляючи, що “прогрес навчання на літаках F-16 досить мізерний”.

Такі твердження Устінова вважає “сміховинними”.

“Це не аргументи, це відмовки, і вони продовжують вигадувати їх знову і знову”, — сказала вона.