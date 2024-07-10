Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги для України – АрміяInform

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

У пакет включена як військова, так і гуманітарна допомога.

Зокрема, 3,68 млн доларів – це військова допомога. З них 2,45 мільйонів перейдуть до “Коаліції дронів”, яку очолюють Велика Британія та Латвія, а ще 1,23 млн доларів надійдуть на військові медичні потреби України.

На гуманітарні цілі Нова Зеландія виділила 6,12 мільйонів доларів.

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