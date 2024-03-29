Україна отримала 1,5 млрд доларів США позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Фінансування складається з гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) – $984 млн та гарантії Великої Британії – $516 млн.

До загального фонду державного бюджету надійшло $1,4 млрд.

Щоб знизити вартість обслуговування кредитних зобов’язань України програмою передбачена капіталізація відсотків з японських коштів у сумі $99,54 млн.

“Ефективна робота Уряду, разом зі своєчасною підтримкою від партнерів дозволяють нам підтримувати стабільність фінансової системи, навіть в умовах повномасштабної агресії та щоденного терору зі сторони РФ. Вдячний Японії, Великобританії та команді Світового банку, які стоять з Україною пліч-о-пліч від лютого 2022 року. Залучене фінансування буде спрямовано для підтримки ключових пріоритетів держбюджету“, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що передумовою отримання траншу стало виконання Україною необхідних 8 вимог за програмою, зокрема це гармонізація митного та податкового законодавства України до норм ЄС, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності у системі електронних закупівель.