Про це інформує Державне бюро розслідувань.

“Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову“, – йдеться у повідомленні.

На першочерговій стадії слідства фігуранту повідомили про підозру у незаконному збуті бойових припасів, йому максимально загрожувало до семи років тюрми.

ДБР зазначає, що військовий передав загиблому подарунок з гранатами на честь дня народження і водночас не попередив колегу про справжність гранат та не пересвідчився, що він та інші присутні в робочому кабінеті зрозуміли, що подарунок – це саме вибухові пристрої.

Унаслідок під час розпакування подарунка вдома одна з гранат вибухнула в руках Частякова, котрий був упевнений, що це “сувенірні чарки”. Від отриманих поранень помічник головкома загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження, зауважує відомство.

Наразі фігуранту повідомили про зміну підозри – тепер його дії кваліфікують як викрадення, привласнення та збут боєприпасів, вбивство через необережність та нанесення тяжкого тілесного ушкодження через необережність. Максимальне покарання – 15 років ув’язнення.