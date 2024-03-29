Про це інформує Державне бюро розслідувань.
“Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову“, – йдеться у повідомленні.
На першочерговій стадії слідства фігуранту повідомили про підозру у незаконному збуті бойових припасів, йому максимально загрожувало до семи років тюрми.
ДБР зазначає, що військовий передав загиблому подарунок з гранатами на честь дня народження і водночас не попередив колегу про справжність гранат та не пересвідчився, що він та інші присутні в робочому кабінеті зрозуміли, що подарунок – це саме вибухові пристрої.
Унаслідок під час розпакування подарунка вдома одна з гранат вибухнула в руках Частякова, котрий був упевнений, що це “сувенірні чарки”. Від отриманих поранень помічник головкома загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження, зауважує відомство.
Наразі фігуранту повідомили про зміну підозри – тепер його дії кваліфікують як викрадення, привласнення та збут боєприпасів, вбивство через необережність та нанесення тяжкого тілесного ушкодження через необережність. Максимальне покарання – 15 років ув’язнення.
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