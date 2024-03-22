Про це він заявив під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму.
Він зауважив, що агресія Росії стосується не лише України, і наголосив на необхідності діяти на довгострокову перспективу.
Трольс Лунд Пульсен зазначив, що Росія не зупиниться і продовжить свою агресію. Він вважає, що сьогодні найважливішим фактором є час, і за два-три роки іншим країнам може бути вже пізно діяти.
“Росія не зупиниться і піде далі. Якщо сьогодні ми не діятимемо, завтра буде пізно. Сьогодні ключовий фактор — це фактор часу. Через 2-3 роки всім іншим державам буде вже пізно “прокидатися”, — підкреслив він.
Міністр оборони Данії висловив занепокоєння через недостатні витрати деяких країн-членів НАТО на оборону, а також проблеми європейського військово-оборонного комплексу, зокрема, з виробництвом боєприпасів. Він закликав країни Заходу прискорити інвестиції у безпеку та продемонструвати готовність до самозахисту.
Київський безпековий форум, який триває 21-22 березня, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України.