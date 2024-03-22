Глава Міноборони Данії, Трольс Лунд Пульсен, виступаючи на 16-му щорічному Київському безпековому форумі, висловив думку, що країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) мають приділити більше уваги та підтримки Україні, оскільки через два-три роки може вже бути занадто пізно.

Про це він заявив під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму.

Він зауважив, що агресія Росії стосується не лише України, і наголосив на необхідності діяти на довгострокову перспективу.

Трольс Лунд Пульсен зазначив, що Росія не зупиниться і продовжить свою агресію. Він вважає, що сьогодні найважливішим фактором є час, і за два-три роки іншим країнам може бути вже пізно діяти.

“Росія не зупиниться і піде далі. Якщо сьогодні ми не діятимемо, завтра буде пізно. Сьогодні ключовий фактор — це фактор часу. Через 2-3 роки всім іншим державам буде вже пізно “прокидатися”, — підкреслив він.

Міністр оборони Данії висловив занепокоєння через недостатні витрати деяких країн-членів НАТО на оборону, а також проблеми європейського військово-оборонного комплексу, зокрема, з виробництвом боєприпасів. Він закликав країни Заходу прискорити інвестиції у безпеку та продемонструвати готовність до самозахисту.

Київський безпековий форум, який триває 21-22 березня, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України.