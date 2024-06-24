Україна та Європейська комісія підписали кредитну угоду в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомила пресслужба Національного банку в понеділок, 24 червня.

Від України угоду підписали голова НБУ Андрій Пишний та міністр фінансів Сергій Марченко. Сьогодні документ також був підписаний партнерами з Європейської комісії.

Кредитна угода дасть змогу Україні залучити у 2024-2027 роках до 27 млрд євро для підтримки державного бюджету країни із загального обсягу в 50 млрд євро інструменту ЄС Ukraine Facility.

“Кошти, отримані за цією угодою, забезпечать передбачувану та гнучку підтримку нашій державі, адаптовану до безпрецедентних викликів, спричинених війною з РФ”, — заявили в Нацбанку.

Найближчим часом після набуття чинності цією угодою Україна також отримає від ЄС 1,9 млрд євро безумовного фінансування.