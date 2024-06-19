Імпортером стала одеська компанія “Данкор Трейд”, 15 червня вона розмитнила 2,55 тис. тонн газу лівійського походження, повідомляє галузеве видання Enkorr із посиланням на дані “Консалтингової групи “А-95”.
Сервіси з відстеження руху суден свідчать, що 12 червня партію газу з лівійського порту “Меллітах” було доправлено судном Orinda до одного з дунайських терміналів. Виробником пропану й бутану вказано компанію Mellitah Oil & Gas B.V.
Видання зауважує, що Україна активно імпортує скрапленого газу з інших країн Африки. У травні обсяги постачань єгипетського й алжирського LPG в Україну становили 22,5 тис. тонн, або 27% від загального імпорту. У квітні на український ринок також постачався скраплений газ із Тунісу. Головними постачальниками північноафриканського газу в Україну є румунські компанії.
- Угорщина не підтримує нові санкції ЄС щодо російського газу, — Politico
- Єврокомісар Сімсон: Євросоюз готовий повністю відмовитися від російського газу
- Підвищення податків на пальне: на скільки можуть зрости ціни на бензин та дизельне паливо