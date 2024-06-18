Про це пишуть медіа.
На чемпіонаті Європи з фехтування в Базелі українська спортсменка Олена Кривицька відмовилася тиснути руку росіянці Майї Гучмазовій, яка виступала за Грузію.
«Б***ь, чому їм можна все, вони що, ох**и, чи що?», – прокричала росіянка.
Кривицька виграла з рахунком 15:9.
Схожа ситуація відбулась із українською фехтувальницею Ольгою Харлан, коли вона відмовилась тиснути руку росіянці після поєдинку, який українка також виграла. На Чемпіонаті світу їй загрожувала дискваліфікація. Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15:7.
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