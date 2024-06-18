Олена Кривицька, українська фехтувальниця після того, як перемогла в поєдинку, відмовилась тиснути руку росіянці, що представляла Грузію. На відео видно, як росіянка зчинила скандал.

Про це пишуть медіа.

На чемпіонаті Європи з фехтування в Базелі українська спортсменка Олена Кривицька відмовилася тиснути руку росіянці Майї Гучмазовій, яка виступала за Грузію.

«Б***ь, чому їм можна все, вони що, ох**и, чи що?», – прокричала росіянка.

Кривицька виграла з рахунком 15:9.

Схожа ситуація відбулась із українською фехтувальницею Ольгою Харлан, коли вона відмовилась тиснути руку росіянці після поєдинку, який українка також виграла. На Чемпіонаті світу їй загрожувала дискваліфікація. Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15:7.