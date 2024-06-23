Про пише The Times.
Один із київських розробників Сергій Крупієнко розповів виданню, що за важливістю це буде еквівалентно появі парового двигуна. За його словами, основне його завдання – змусити вести бойові дії роботів, а не людей.
За словами Крупієнка, ці роботи здатні комунікувати один з одним, ухвалювати рішення про те, хто атакуватиме, а хто збиратиме інформацію, і робитимуть це швидше, ніж людина.
Заступник міністра цифрової трансформації Олексій Борняков бачить у “війні безпілотників” майбутнє конфліктів. Він підтвердив, що Україна тестує технологію “рою” з принаймні однією іншою компанією, окрім компанії Крупієнка. Він зазначив, що Україна не дозволить дронам діяти повністю самостійно: ураження цілі має підтвердити людина.
У статті зазначається, що до початку повномасштабної війни в Україні було 20 компаній військової техніки, а зараз їх приблизно 200: багато хто з них створює дрони, які визначатимуть перебіг майбутніх воєн.
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