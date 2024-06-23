Українські інженери створюють безпілотні літальні апарати під назвою Styx, які під час бою зможуть комунікувати один з одним і діяти як єдина команда для виконання завдання – знищення танка чи стеження за супротивником.

Про пише The Times.

Один із київських розробників Сергій Крупієнко розповів виданню, що за важливістю це буде еквівалентно появі парового двигуна. За його словами, основне його завдання – змусити вести бойові дії роботів, а не людей.

За словами Крупієнка, ці роботи здатні комунікувати один з одним, ухвалювати рішення про те, хто атакуватиме, а хто збиратиме інформацію, і робитимуть це швидше, ніж людина.

Заступник міністра цифрової трансформації Олексій Борняков бачить у “війні безпілотників” майбутнє конфліктів. Він підтвердив, що Україна тестує технологію “рою” з принаймні однією іншою компанією, окрім компанії Крупієнка. Він зазначив, що Україна не дозволить дронам діяти повністю самостійно: ураження цілі має підтвердити людина.

У статті зазначається, що до початку повномасштабної війни в Україні було 20 компаній військової техніки, а зараз їх приблизно 200: багато хто з них створює дрони, які визначатимуть перебіг майбутніх воєн.