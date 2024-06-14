Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

У компанії також поінформували, що протягом поточної доби Україна імпортуватиме електрику з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 31 904 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт. При цьому експорт не відбувається і не передбачається.

Наслідки обстрілів

Вночі 14 червня під час повітряної тривоги, дією захисту відключалась високовольтна повітряна лінія “Укренерго” в східному регіоні. Ремонтні бригади з’ясовують причини вимкнення.

Також під час повітряної тривоги в західному регіоні дією захисту відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі на Львівщині та Тернопільщині. До 6:00 ранку енергоживлення всіх споживачів було відновлено.

Погодні умови та інші причини

Через погодні умови станом на ранок знеструмлено 3 населені пункти у Сумській області. З інших причин без енергоживлення 494 населені пункти.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.