Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.
У компанії також поінформували, що протягом поточної доби Україна імпортуватиме електрику з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 31 904 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт. При цьому експорт не відбувається і не передбачається.
Наслідки обстрілів
Вночі 14 червня під час повітряної тривоги, дією захисту відключалась високовольтна повітряна лінія “Укренерго” в східному регіоні. Ремонтні бригади з’ясовують причини вимкнення.
Також під час повітряної тривоги в західному регіоні дією захисту відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі на Львівщині та Тернопільщині. До 6:00 ранку енергоживлення всіх споживачів було відновлено.
Погодні умови та інші причини
Через погодні умови станом на ранок знеструмлено 3 населені пункти у Сумській області. З інших причин без енергоживлення 494 населені пункти.
Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.
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