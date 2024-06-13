Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.
«Завтра, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00», — сказано у повідомленні.
Енергетики уточнили, що електропостачання критичної інфраструктури та підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежуватимуть.
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