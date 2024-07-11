Міністр оборони України Рустем Умєров висловив впевненість, що Україна може перемогти Росію на полі бою, але для цього необхідно надати більше зброї та скасувати деякі заборони.

Про це політик сказав в інтервʼю телеканалу Fox News.

За його словами, Україна має план у боротьбі з російською агресією, але потрібно більше зброї, і важливий час, який втрачається через нерішучість у питаннях постачань і дозволів на скасування заборон.

“Ми маємо план. І ми заявляємо, що нам потрібно більше зброї. Нерішучість із наданням нам зброї, нерішучість із наданням нам дозволів і скасуванням заборон — це забирає час. Час дуже важливий, але ми можемо і здатні це зробити”, — сказав Умєров.

Він наголосив на тому, що саме Росія ескалує цю війну: війська ворога атакують лікарні та інші цивільні об’єкти, а також ледь не щодня обстрілюють критичну інфраструктуру країни.

“Вони не рахуються з людьми, і тому вони атакують лікарні та інші цивільні об’єкти. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо вражати лише військові цілі (в Росії – ред.). Вони обстрілюють наші міста й критичну інфраструктуру, вбиваючи людей. Тому нам потрібно більше ППО й зброї для захисту наших людей”, — додав Умєров.