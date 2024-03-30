Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу селища Долинка Пологівського району 12-річний хлопчик отримав контузію“, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дитину госпіталізовано в Запорізьку обласну дитячу лікарню, наразі життю хлопчика нічого не загрожує.