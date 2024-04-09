4 квітня 2024 року уряд США передав Збройним силам України понад 5 тис. автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 тис. патронів калібру 7,62 мм.

Про це пише Уряд США у соціальній мережі Х

“Це достатньо матеріальних засобів, щоб оснастити українських військових стрілецькою зброєю”, – інформують у повідомленні.

Уряд отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року через цивільні позови Міністерства юстиції щодо конфіскації проти Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану.

“Ці боєприпаси були спочатку вилучені Центральним командуванням США та військово-морськими силами партнерів із чотирьох окремих транзитних суден без громадянства в період з 22 травня 2021 року по 15 лютого 2023 року. Боєприпаси передавалися від КВІР хуситам у Ємені в порушення резолюції Ради Безпеки ООН. 2216. CENTCOM США прагне працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб протистояти потоку іранської смертоносної допомоги в регіоні всіма законними засобами, включаючи санкції США та ООН і шляхом заборон”, – йдеться у повідомленні.

Підтримка Іраном збройних груп загрожує міжнародній і регіональній безпеці, нашим силам, дипломатичному персоналу та громадянам регіону, а також громадянам наших партнерів.

“Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб пролити світло та зупинити дестабілізаційну діяльність Ірану”, – зауважили у дописі.