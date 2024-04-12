Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
“Бєлгород зазнав атаки ЗСУ за допомогою БПЛА літакового типу. Безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей”, — написав він
За словами Гладкова, в одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого − осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Обох госпіталізували.
Також російський губернатор заявив, що пошкоджено фасад будівлі, на місці працюють оперативні служби.
Місцеві пабліки пишуть, що пошкодження зазнала будівля “Газпрому”.
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