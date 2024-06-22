У ніч проти суботи, 22 червня, російські загарбники завдали ракетного удару по території Національного технічного університету нафти й газу в Івано-Франківську.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, а також пресслужба навчального закладу.

“На жаль, пошкоджений наш університет нафти й газу. Окрім того, пошкоджено місцевий дитячий садок і ліцей в одному з мікрорайонів Івано-Франківська”, – зазначив мер.

На сторінці університету у соцмережі Facebook розміщено повідомлення із закликом про надання допомоги та фінансової підтримки закладу.

“Сьогодні вночі внаслідок ворожої ракетної атаки постраждав наш університет. У цей нелегкий час спільнота ІФНТУНГ звертається до наших випускників, партнерів та всіх небайдужих з проханням про допомогу та фінансову підтримку, щоб подолати наслідки чергового російського злочину”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією начальниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, за медичною допомогою до лікарів звернулося троє людей.

“Ми вже звернулися до міжнародних донорів, які готові надати будівельні матеріали для тимчасового перекриття будівель. Вже зараз від них на Прикарпаття прямують вантажівки з будівельними матеріалами. На місці працюють всі відповідні служби, волонтери, психологи та благодійники”, – зазначила Онищук.