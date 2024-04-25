У межах підготовки 14-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія пропонує введення обмежень проти суден, які перевозять військову техніку з Північної Кореї до Росії, а також танкерів, які порушують обмеження на торгівлю російською нафтою.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела в Євросоюзі.

Під санкції також можуть потрапити російські компанії, що закуповують обладнання для російської армії і юридичні особи з третіх країн, які постачають Росії електроніку, напівпровідники, чіпи з Європи та Америки.

Зокрема це стосується компаній в ОАЕ, Киргизії, Туреччині та Китаї. У цілому під санкції можуть потрапити 40 таких компаній.

Наразі Єврокомісія обговорює пропозицію приватно з членами ЄС, повідомили джерела.