Про це пише Reuters з посиланням на джерела в Євросоюзі.
Під санкції також можуть потрапити російські компанії, що закуповують обладнання для російської армії і юридичні особи з третіх країн, які постачають Росії електроніку, напівпровідники, чіпи з Європи та Америки.
Зокрема це стосується компаній в ОАЕ, Киргизії, Туреччині та Китаї. У цілому під санкції можуть потрапити 40 таких компаній.
Наразі Єврокомісія обговорює пропозицію приватно з членами ЄС, повідомили джерела.
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