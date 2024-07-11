Сенатор-демократ від штату Вермонт Пітер Велч закликав чинного президента США Джо Байдена зняти свою кандидатуру з президентських перегонів. Це перший сенатор, який виступив із подібним закликом. До цього прохання знятися з виборів озвучив член Палати представників Ллойд Доггет, актор Джордж Клуні та колишня спікерка Палати представників і давня соратниця Ненсі Пелосі.

Про це пише Bloomberg.

“Ставки не можуть бути вищими. Ми не можемо не помітити катастрофічну результативність президента Байдена в дебатах. Ми не можемо ігнорувати або відкидати обґрунтовані питання, які виникли з тієї ночі”, — сказав Велч, визнаючи при цьому свою “велику повагу” до президента.

Сенатор-демократ додав, що розуміє, чому Байден хоче балотуватися знову.

“Він врятував нас від Дональда Трампа одного разу і хоче зробити це знову. Але йому потрібно ще раз оцінити, чи є він найкращим кандидатом для цього. На мій погляд, ні. Заради блага країни я закликаю президента Байдена вийти з перегонів”, – сказав Велч.

Заклики відмовитись від виборів почали лунати після провальних дебатів з Дональдом Трампом. Медіа пишуть, що за відкликання кандидатури Байдена виступає частина членів Демократичної партії, але вони хочуть, щоб той сам зробив крок. Усі вони вважають, що Байден застарий для президентства.