Про це повідомляє Державна служба статистики.

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Львівська область (12 057 гривень). На другому місці Закарпатська область (11 772 гривні), де оренда подешевшала на 8,1%.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 36,0% до 9785 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 4,2% до 9093 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди підвищується у західних та деяких центральних областях України.

Де найдешевша оренда

Найнижчі ціни у близьких до фронту регіонах – Херсонській (2 831 гривня), Сумській (3 289 гривень) та Миколаївській (3 485 гривень) областях.