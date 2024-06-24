Про це повідомили заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький та ДП “Інфоресурс” у відповідь на запит “Української правди”.

У навчальні роки до повномасштабного вторгнення, зокрема у 2019-2021-х кількість вступників на аспірантуру була в межах 7,1 — 7,7 тисячі.

Частка чоловіків віком 25 і більше, які вступили на денну, заочну чи вечірню аспірантуру на бюджет чи контракт, не перевищувала 33% — від 2 до 2,5 тисяч. З 2022 року кількість цієї категорії вступників зросла у 6,5 раза.

2022 рік – понад 15 тисяч людей, з них – 9700 чоловіків 25+, серед яких 7 тисяч чоловіків 30+;

2023 рік – 18,8 тисячі людей, з них 13 500 чоловіків 25+, зокрема 13 200 – 30+.

“За останні 2 роки найчастіше чоловіки 25+ вступали на денну форму навчання за контрактом: у 2022-му – 7,4 тисячі осіб, у 2023-му – 11,2 тисячі”, — ідеться в матеріалі УП.

За даними МОН, за останні 5 років на аспірантуру загалом вступили 56,4 тисячі осіб, зокрема майже 30 тисяч чоловіків старше 25 років. 78% з них почали навчатися на аспірантурі після вторгнення — 23 300. З них 67% — це чоловіки 30 років і старші.

Також відомо, що у 2024 році 200 тисяч людей планують вступати на магістратуру та аспірантуру. У МОН це називають аномальною кількістю.

Згідно із законодавством, навчання (зокрема й за контрактом) на магістратурі та аспірантурі дає відстрочку від мобілізації під час воєнного стану.