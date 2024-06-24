Про це віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в інтерв’ю 24 каналу.

“Сьогодні ми не знаємо точної цифри дітей, яких вивезли. Те, що нам вдалося встановити, — це близько 20 тисяч дітей, з них 800 вже повернули. Є випадки, коли діти з їхніми опікунами повертались в треті країни. Це процес, який постійно триває”, — сказала вона.

Верещук зауважила, що українські органи влади шукають дані про дітей через Європол, європейські та світові інститути.

“Якщо знаходимо, що дитина перебуває за кордоном, то викреслюємо зі списку. Але нам потрібна інформація щодо місця перебування наших дітей, щодо їхніх списків, і ми це просимо через міжнародну спільноту”,— сказала віцепрем’єрка.