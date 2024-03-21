Держава збільшить держзамовлення на ті спеціальності, які потрібні в нинішніх умовах. Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №10399, що спрямований на реформування фінансування вищої освіти.

Про це повідомляє голова профільного комітету, народний депутат від фракції “Слуга народу” Сергій Бабак.

Бабак пояснив, що законопроєкт змінює систему державного замовлення водночас кількість грошей на підготовку фахівців не змінюється.

«Держава буде замовляти ті професії, у яких вона або платить повністю заробітну плату, наприклад, учителі, медики, або є монополістом у наданні робочих місць, наприклад, «Укрзалізниця», атомна енергетика тощо”, — зазначив Бабак.

Третя група – це спеціальності, що потрібні для національної безпеки та оборони, або дефіцитні напрямки, як, приміром, специфічні інженерні спеціальності, українознавство та схожі малопомітні речі, що є насправді фундаментальні для держави», – сказав політик.

Він сказав, що зокрема буде зменшено держзамовлення на тих фахівців, яких зараз на ринку праці занадто багато.

Зважаючи на це, Сергій Бабак зазначив, що певні бюджетні кошти, які звільняться через такі зміни, пропонується спрямувати на гранти обдарованим дітям.

«Якщо дитина, закінчуючи школу, складає ЗНО/НМТ на високий бал, то вона отримає певну кількість грошей. Наразі сума обговорюється в Кабміні, але її точно вистачить для того, щоби вступити в більшість закладів вищої освіти України на будь-яку спеціальність. Ті, хто набрав меншу кількість балів, отримають менше коштів. Ми зараз ще обговорюємо цей механізм. Така система грантів охопить набагато більше людей, ніж та кількість, що зараз охоплена держзамовленням», – розповів парламентарій.