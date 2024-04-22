Про це повідомив Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
У понеділок, 22 квітня, рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні відновлений після збою у системі митної служби Польщі.
“Рух відновлено близько 4 ранку”, – зазначив Демченко.
Раніше було відомо, що 21 квітня ввечері стався збій системи митної служби Польщі. У зв’язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснювалось.
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