Держприкордонслужба повідомляє, що рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні відновлено.

Про це повідомив Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

У понеділок, 22 квітня, рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні відновлений після збою у системі митної служби Польщі.

“Рух відновлено близько 4 ранку”, – зазначив Демченко.

Раніше було відомо, що 21 квітня ввечері стався збій системи митної служби Польщі. У зв’язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснювалось.