Кількість людей у Польщі, які ставляться негативно до біженців з України, зросла. Основні причини цього - претензії на соціальні виплати та відсутність вдячності українців за допомогу, надану поляками.

Про це пише Rzeczpospolita.

Згідно з опитуванням «Соціальне сприйняття біженців з України, мігрантів і дій польської та української держави», 31% поляків вважають, що Польща повинна допомагати українцям, проте цей показник зменшився з 62% у січні 2023 року. Ще 43% опитаних вважають, що допомогу потрібно надавати, а 19% поляків висловилися проти надання допомоги українцям.

Опитування також показало, що лише 7% респондентів позитивно оцінюють відносини Польщі з президентом України Володимиром Зеленським, тоді як 18% сприймають ці відносини негативно.

Більшість поляків (61%) висловлюють бажання, щоб українці повернулися на свою Батьківщину після завершення війни з Росією. 23% вважають, що українці можуть залишитися у Польщі, а 17% готові прийняти біженців з України. Причини зменшення симпатії поляків до українців включають бажання українців мати такі ж права, як і поляки, відсутність вдячності за допомогу, претензії на соціальні виплати та «східну ментальність, радянську культуру».

«Такі результати не дивують, вони є наслідком відмінностей у сприйнятті іноземців, які стають очевидними після того, як вони перебувають у країні довший період часу. Ми починаємо помічати, що наші культури, способи життя, норми відрізняються, однак, і для нас вони стають проблематичними. Це не дивно, адже і справді серед українців турбота про спільне благо не є найкращою», — прокоментував Ян Бжозовський, керівник Ягеллонського центру міграційних досліджень.

Нагадаємо, що Анджей Дуда підписав закон про нові правила для біженців з України. Назарій Волянський, директор Представництва ZPP в Україні (Спілка підприємців та роботодавців Польщі), пояснив: тепер існують три шляхи для легалізації українських біженців.