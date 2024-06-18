Про це повідомляє Укренерго.
У НЕК “Укренерго” пояснили, що всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом усієї доби через прогнозоване зростання споживання електрики у зв’язку зі спекотною погодою. Однак, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не буде обмежуватися.
19 червня графіки стабілізаційних відключень світла будуть застосовуватись для промислових та побутових споживачів з 00.00 до 24.00.
Причиною застосування обмежень є також наслідки ракетних ударів російських військ по українських електростанціях, які спричинили значні пошкодження і знизили їхню електроенергетичну потужність.
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