19 червня графіки відключень електроенергії для промислових та побутових споживачів у Києві та Київській області будуть діяти з 00.00 до 24.00.

Про це повідомляє Укренерго.

У НЕК “Укренерго” пояснили, що всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом усієї доби через прогнозоване зростання споживання електрики у зв’язку зі спекотною погодою. Однак, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не буде обмежуватися.

19 червня графіки стабілізаційних відключень світла будуть застосовуватись для промислових та побутових споживачів з 00.00 до 24.00.

Причиною застосування обмежень є також наслідки ракетних ударів російських військ по українських електростанціях, які спричинили значні пошкодження і знизили їхню електроенергетичну потужність.